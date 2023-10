Entscheidung zum Sachsenring-Lärm verzögert sich

Im Frühjahr hatten Behörden angekündigt, dass möglichst bis Ende September eine Entscheidung in Sachen Lärmschutz am Sachsenring her soll. Doch nun ist weiter Geduld gefragt.

Seit dem Frühjahr beschäftigen sich die Landesdirektion und das Verwaltungsgericht in Chemnitz mit dem Sachsenring-Lärm, nachdem der BUND Sachsen neue Gutachten vorgelegt hatte. Aus ihnen ging hervor, dass die an mehr als 100 Tagen pro Jahr stattfindenden rennähnlichen Veranstaltungen zu laut sind. Mit den zehn offiziell genehmigten... Seit dem Frühjahr beschäftigen sich die Landesdirektion und das Verwaltungsgericht in Chemnitz mit dem Sachsenring-Lärm, nachdem der BUND Sachsen neue Gutachten vorgelegt hatte. Aus ihnen ging hervor, dass die an mehr als 100 Tagen pro Jahr stattfindenden rennähnlichen Veranstaltungen zu laut sind. Mit den zehn offiziell genehmigten...