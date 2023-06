Fête de la Musique - diesmal auch in Lichtenstein

Am Mittwoch findet das Musikfest nicht nur in Chemnitz und Zwickau statt, sondern in vielen anderen Orten der Kulturregion. In Lichtenstein wird vor der Bibliothek ein buntes Programm geboten.

Am sonst meist verwaisten Lichtensteiner Mühlgraben soll es an diesem Mittwoch, 21. Juni, richtig rund gehen: Auf dem Platz vor der Bibliothek findet das Lichtensteiner Programm des Musikfestes Fête de la Musique statt. Dieses ist eigentlich in Innenstädten größerer Städte zuhause - im Geiste der Kulturhauptstadt wird es in diesem Jahr auf mehrere... Am sonst meist verwaisten Lichtensteiner Mühlgraben soll es an diesem Mittwoch, 21. Juni, richtig rund gehen: Auf dem Platz vor der Bibliothek findet das Lichtensteiner Programm des Musikfestes Fête de la Musique statt. Dieses ist eigentlich in Innenstädten größerer Städte zuhause - im Geiste der Kulturhauptstadt wird es in diesem Jahr auf mehrere...