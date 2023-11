Feuerwerk in Gersdorf: "Böse Schwiegermutter" lässt es im Stadion krachen

Anderthalb Stunden lang knallte, blitzte und funkelte es am Freitagabend im Stadion in Gersdorf. Feuerwerk mit kreativen Namen und eine gemeinsame Idee vom „Knallbär“ und dem Sportverein waren schuld.

Weit über 1000 Besucher erlebten am Freitag mit, was passiert, wenn ein „Zombi“, der „Samurai“, die „Böse Schwiegermutter“ oder „Copernikus“ explodieren. Insgesamt wurden im Stadion an der Plutostraße in Gersdorf, wo es seit Jahrzehnten keinen solchen Ansturm gab, knapp 70 Feuerwerksartikel gestartet. Im Verkauf kosten sie...