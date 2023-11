Gratis-Feuerwerk am Freitag im Gersdorfer Stadion

Der Gersdorfer "Knallbär" will vor großen Publikum zeigen, welches Feuerwerk dieses Jahr zu Silvester verschossen werden kann.

Feuerwerk statt Fußball gibt es am Freitagabend im Stadion an der Plutostraße in Gersdorf. Oliver Bär, der als „Der Knallbär“ als Feuerwerker tätig ist und auch mit den effektreichen Knallereien handelt, präsentiert erstmals sein Repertoire im Stadion. Früher gab es die Vorführungen am Siedlerweg, doch dann entstand die Idee, mit den...