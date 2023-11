Firmen suchen Personal: Berufsmesse am Sachsenring mit 65 Ausstellern ausgebucht

Viele Firmen der Region setzen alle Hebel in Bewegung, um Mitarbeiter zu finden. Das zeigte sich auch am Samstag im Pressezentrum des Sachsenrings.

Mit 65 Ausstellern war die Berufsorientierungsmesse „Beruf und Bildung am Sachsenring“ am Samstagvormittag ausgebucht, obwohl sie bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr stattfand. Schon im Frühjahr gab es die Messe, doch danach entschieden die Veranstalter, auf einen Termin im Spätherbst zu wechseln. Um eine Pause von anderthalb Jahren zu...