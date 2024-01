Gersdorf: Simson S 51 aus Keller gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Das metallicblaue Moped mit blau-schwarzem Enduro-Lenker ist seit Silvester aus einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße verschwunden.

Gersdorf.

Erst am Dienstagabend ist in Gersdorf der Diebstahl einer Simson S 51 bemerkt worden, der sich bereits seit dem Vormittag des 31. Dezember ereignet haben kann. Wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte, waren bislang unbekannte Täter während dieser reichlich drei Wochen in ein Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße, nahe dem Abzweig An der Kesselschmiede, gelangt. Aus dem Keller stahlen sie die Simson, die nicht zugelassen und nicht fahrbereit war. Das metallicblaue Moped hatte einen blau-schwarzen Enduro-Lenker und war schätzungsweise 3500 Euro wert. Die Polizei sucht Zeugen, die das Moped seit Silvester gesehen oder zum Kauf angeboten bekommen haben. Hinweise erbittet das Revier Glauchau, Telefon 03763 640. (mib)