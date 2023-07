Gersdorf: Was hat die Metallbaufirma Maltitz mit Konrad Adenauer zu tun?

Die Gersdorfer Metallbaufirma Maltitz feiert in diesem Jahr ihr 110-jähriges Bestehen. Im Jahr 1913 wurde die Firma von Paul Maltitz als Bauschlosserei und Maschinenreparaturwerkstatt gegründet. Heute wird das Unternehmen in vierter Generation von den Brüdern Frank und Dirk Maltitz geführt. Die Firma ist in verschiedene Sparten gegliedert,...