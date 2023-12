Hat Hohenstein-Ernstthal das Wundermittel gegen illegalen Müll gefunden?

Mit dem Slogan „Kein Schrott in Hot“ will Hohenstein-Ernstthal auf das Problem illegaler Müllentsorgung aufmerksam machen.

Zwei Mülltouren pro Woche gehören für den Bauhof in Hohenstein-Ernstthal zum Standard. In den Griff bekommen hat man das Müllproblem damit bislang nicht. Im Gegenteil. Bei jeder Runde fällt frischer Müll an. Und zwar in Größenordnungen, die mit weggeworfenen Zigarettenstummeln, Bonbonpapier oder anderen Unachtsamkeiten nichts zu tun haben....