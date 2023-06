Hohenstein-Ernstthal: 396 Einsätze für den Sanitätsdienst am Sachsenring

Die Rennteams und Zuschauer des MotoGP-Wochenendes haben den Sachsenring längst verlassen. Doch noch immer gibt es rund um die Rennstrecke viel zu tun. So wurde am Montag begonnen, die insgesamt sieben Unfallhilfsstellen zu beräumen und abzutransportieren. Am Rennwochenende standen dort täglich 115 Einsatzkräfte bereit. Insgesamt 396-mal ist...