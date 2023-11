Hohenstein-Ernstthal: Als Karl May auf der Bühne am Stausee Oberwald gespielt wurde

In den Jahren 2004/2006 wurde Karl May auf die Freilichtbühne am Stausee Oberwald gebracht. Die Bühne gibt es längst nicht mehr. An die Aufführungen wird jetzt in einem Buch erinnert.

Winnetou gibt nicht nur in Büchern und als Verfilmungen. Immer wieder wurden die Werke von Karl May auch auf die Bühne gebracht. Seit 1952 gibt es jedes Jahr die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg. Auf der Felsenbühne Rathen in der Sächsischen Schweiz sind die Helden Karl Mays Stammgäste. Doch abseits der bekannten Bühnen gab es im Laufe der...