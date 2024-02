Hohenstein-Ernstthal: Der Trafohäuschen-Sprayer hatte schon Erlebnisse mit der Polizei und schimpfenden Seniorinnen

Gegenüber vom Karl-May-Haus in Hohenstein-Ernstthal hat André Wolf mit viel Farbe für neue Hingucker gesorgt. Interessante Episoden, die nicht immer konfliktfrei waren, kann er ebenfalls berichten.

Gerade als André Wolf mit der Gestaltung des Trafohäuschens am Karl-May-Haus fertig war, tauchen schräg gegenüber an der Mittelstraße am Ernstthaler Neumarkt zwei Polizisten auf. Doch das, was der Künstler aus Weischlitz bei Plauen an die Fassade gemalt und gesprüht hat, interessiert sie offenkundig nicht. An einem der Wohnhäuser nebenan...