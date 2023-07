Hohenstein-Ernstthal: Die Biotechnologin bei Lindner Socks

Seit März vergangenen Jahres lebt Daryna Sytnik (25) in Deutschland. Gemeinsam mit ihrer jüngeren Schwester Sofiia, der Mutter Svitlana und der Oma war sie vor dem Krieg in der Ukraine geflohen. Doch inzwischen lebt die junge Frau nicht nur in Deutschland. In Hohenstein Ernstthal ist sie auch richtig angekommen. In hohem Maße hat sie das dem...