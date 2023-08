Hohenstein-Ernstthal: Festwoche startet mit Wein und Hotdogs

Am Samstag starten die neuntägigen Festivitäten anlässlich der Vereinigung von Hohenstein und Ernstthal vor 125 Jahren. Am ersten Wochenende geht es auf Altmarkt und Weinkellerstraße hoch her.

