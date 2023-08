Hohenstein-Ernstthal: Feuer unmittelbar neben dem HOT-Badeland

Hohenstein-Ernstthal.

Eine Rauchsäule ist gegen 16.45 Uhr am HOT-Badeland in Hohenstein-Ernstthal aufgestiegen. Doch glücklicherweise brannte es nicht lichterloh in der Schwimmhalle, sondern lediglich in einem Müllcontainer, der sich allerdings nur circa 15 Meter entfernt vom Gebäude befand. Was das Feuer ausgelöst hat, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar. Die Feuerwehren von Hohenstein-Ernstthal, Wüstenbrand und Oberlungwitz sind mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Auch der Rettungsdienst ist mit vor Ort. Nach dem Eintreffen der ersten Feuerwehr konnten die Flammen bereits mit dem Löschwasser aus dem Tanklöschfahrzeug gelöscht werden. (akr)