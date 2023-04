Hohenstein-Ernstthal: Feuerwehr will Sachsenmeister bei Radio PSR werden

Die Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal stand am Dienstag bei Radio PSR im Mittelpunkt. Schon ab fünf Uhr in der Frühe war die Morningshow des Senders mit dem Moderatoren-Duo Steffen Lukas und Claudia Switala am Gerätehaus an der Turnerstraße zu Gast. Der Grund: Die Feuerwehr Hohenstein-Ernstthal ist eine von insgesamt fünf Feuerwehren aus ganz...