Hohenstein-Ernstthal: Für 15 Millionen Euro wurde Pfefferkorn-Fabrik zum Seniorenzentrum

Beim Umbau der ehemaligen Pfefferkorn-Fabrik zum Seniorenzentrum läuft der Endspurt. Nun gab es bei vorweihnachtlichem Flair Einblicke in das imposante Gebäude.

Das größte Bauvorhaben, das es in Hohenstein-Ernstthal in den letzten Jahren gab, ist fast fertig: Mitte Dezember soll die Übergabe der einstigen Pfefferkorn-Fabrik an die Firma Azurit erfolgen, die hier ein Seniorenzentrum betreiben wird. Ab dem 1. März 2024 sollen die ersten Einzüge erfolgen. „Interessenten gibt es bereits. So ein Haus...