Hohenstein-Ernstthal: Jysk öffnet im ehemaligen Edeka-Markt

Das dänische Einrichtungshaus verspricht sich von der Lage nahe dem Sachsenring, Bahnhof und Busbahnhof gute Geschäfte.

Im Gebäude des früheren Edeka-Marktes an der Schubertstraße in Hohenstein-Ernstthal ist am Montag ein neuer Einrichtungsmarkt der dänischen Handelskette Jysk (bis 2021 Dänisches Bettenlager) eröffnet worden. Der Markt verfügt nach Unternehmensangaben über 970 Quadratmeter Verkaufsfläche, auf denen den Kunden klar gegliedert Inspirationen...