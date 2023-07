Hohenstein-Ernstthal: Verbrauchermarkt im Hüttengrund soll unter den Hammer kommen

Hohenstein-Ernstthal.

Der ehemals als Teppichladen und Baumarkt genutzte Markt in der Talstraße 51 im Hohenstein-Ernstthaler Hüttengrund soll erneut zwangsversteigert werden. Das geht aus einer Information des Amtsgerichts Zwickau hervor, wo die Immobilie am 17. August unter den Hammer kommen soll. Bis Sommer 2020 war der Heimtextilienmarkt „Teppichfreund“ der letzte Mieter auf dem gut 6000 Quadratmeter großen Areal, das nun samt großen Parkflächen zwangsversteigert werden soll. Der offizielle Verkehrswert beträgt 341.000 Euro, die Wertgrenzen sind aber nicht mehr gültig, weil es seit gut zehn Jahren bereits mehrere Zwangsversteigerungstermine gab. Das Grundstück befindet sich in Kirchenbesitz. (kru/eu)