Hohenstein-Ernstthal: Viel los bei Kinderfest im und am Schützenhaus

Am Sonntag wird in Hohenstein-Ernstthal groß gefeiert. Zahlreiche Vereine sind dabei. Mitmachen ist an vielen Ständen angesagt. Und auch ein Bühnenprogramm ist geplant. Eis gibt es natürlich auch.

Das wird garantiert spannend: Wenn am Sonntag ins und ans Schützenhaus nach Hohenstein-Ernstthal zu „Schützi – Das Kinderfest" eingeladen wird, ist ein Formel-1-Simulator mit vor Ort, den Mike Schmidt aus Limbach-Oberfrohna mitbringt. Jungen und Mädchen können sich dort mal wie ein richtiger Rennfahrer fühlen. Motorsportlich geht's...