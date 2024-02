Hohenstein-Ernstthal: Warum die Gründerin ihren Kita-Verein liquidiert

In der schwierigsten Zeit nach der Wende hat der Wichtelgarten-Verein den Kindergarten an der Ringstraße übernommen. Nach drei Jahrzehnten gibt er die Trägerschaft in andere Hände und löst sich auf.

Kurz nach dem Ende der DDR und der Wiedervereinigung Deutschlands waren die Geburtenzahlen drastisch eingebrochen: Mit der Freiheit kam auch Unsicherheit, viele Menschen verloren ihre Arbeit, die Familiengründung wurde vertagt. Im kommunalen Kindergarten im Hohenstein-Ernstthaler Neubaugebiet war plötzlich viel Platz. Wo in den 1980er-Jahren...