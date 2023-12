Hohenstein-Ernstthal: Zum Weihnachtsmarkt auch Ausstellungen geöffnet

Die Kleine Galerie am Altmarkt zeigt unter anderem handbemalte und individuell gestaltete Eier, denn „Ostern kommt schneller als man denkt“.

Anlässlich des Weihnachtsmarktes ist die Kleine Galerie am Altmarkt in Hohenstein-Ernstthal am Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Dabei besteht die Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung „Atypisch Stereo“ von Gisela Drewelow und Tasso zu besichtigen, wie Galerieleiterin Silke Hirsch mitteilte. Zusätzlich dazu werden...