Hoher Sachschaden am Bahnhof in St. Egidien: Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

In der Nacht von Dienstag zu Mittwoch gab es einen lauten Knall. Die Folgen des Pyrotechnik-Einsatzes werden am nächsten Morgen sichtbar.

Bisher unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in St. Egidien gesprengt. Die Polizei hat am Mittwochvormittag über die Sachbeschädigung informiert. Der Schaden wurde am Dienstag gegen 23.30 Uhr gemeldet. Den ersten Hinweis erhielt die Bundespolizei vom Personal eines Zuges,...