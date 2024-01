Illegale Silvesterböllerei setzte in Hohenstein-Ernstthal eine Hecke in Brand

Bisher Unbekannte haben bei einer illegalen Knallerei eine Nacht vor Silvester eine Hecke in Brand gesetzt. Die Feuerwehr musste anrücken.

Feuerwehr und Polizei sind in der Silvesternacht stets in Alarmstimmung. Das Abbrennen von Feuerwerk aller Art hat Tradition. In Hohenstein-Ernstthal allerdings verlegten bisher Unbekannte die Knallerei bereits um 24 Stunden auf die vergangene Nacht zum Sonntag vor. Da bei der illegalen Böllerei jedoch eine Hecke in Flammen aufging, mussten die...