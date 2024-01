In Oberlungwitz und Gersdorf brennen weniger Weihnachtsbäume als sonst

Die Weihnachtsbaumfeuer bei den Freiwilligen Feuerwehren der Region sind mittlerweile eine Tradition geworden. Diesmal loderten aber weniger Bäume als erwartet.

Mehrere hunderte Weihnachtsbäume sind am Sonnabend in Oberlungwitz auf dem Festplatz in Flammen aufgegangen. Eine genaue Zahl konnte Robert Winkler vom Feuerwehrverein nicht nennen. Zwischen 300 und 400 dürften es gewesen sein und damit ein paar weniger als in früheren Jahren. Der Besucherzuspruch war aber wieder richtig gut, das gastronomische...