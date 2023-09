In ruhiger Lage wird in Rödlitz Platz für neue Eigenheime geschaffen

Der Lichtensteiner Ortsteil Rödlitz will nicht weiter schrumpfen. Deshalb wird in den nächsten Monaten ein neues Baugebiet für Eigenheime erschlossen - in einer für Bauprojekte schwierigen Zeit

Die ersten Spatenstiche für die Erschließung des neuen Wohngebietes „Waldblick“ waren eher symbolisch. Denn die ersten Bauarbeiten sind hier bereits angelaufen und der Bagger hat schon deutlich mehr geschafft, als die Spaten der Beteiligten. Mitarbeiter der Firma Geringswald haben in den nächsten Wochen und Monaten viel vor. Dort, wo etwas... Die ersten Spatenstiche für die Erschließung des neuen Wohngebietes „Waldblick“ waren eher symbolisch. Denn die ersten Bauarbeiten sind hier bereits angelaufen und der Bagger hat schon deutlich mehr geschafft, als die Spaten der Beteiligten. Mitarbeiter der Firma Geringswald haben in den nächsten Wochen und Monaten viel vor. Dort, wo etwas...