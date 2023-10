Kinder trödeln für Kinder in Langenberg

Etwa 70 Kinder aus dem Langenberger Hort waren innerhalb des Ferienprogramms im in verschiedenen Einrichtungen der Region zu Gast. Zum Abschluss am Freitag wird ein Kinderflohmarkt ausgerichtet.

Ein Flohmarkt unter dem Motto „Kinder trödeln für Kinder“ findet am Freitag von 12 bis 16 Uhr an der Schule in Langenberg statt. Für Hortleiterin Silke Heincke ist die Traditionsveranstaltung von doppeltem Wert: „Zum einen geben die Kinder ihr nicht mehr genutztes Spielzeug an Jüngere weiter. Zum anderen lernen sie dabei viel zum Umgang...