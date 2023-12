Kita „Sonnenblume“ Hohenstein-Ernstthal: Anbau statt Ersatzneubau

Die Kita „Sonnenblume“ in Hohenstein-Ernstthal kämpft mit einem erheblichen Platzproblem. Trotz kleinerer Erhaltungsmaßnahmen bleibt die Situation angespannt und eine umfassende Lösung noch aus.

Viel Platz im Garten, wenig Platz im Haus. So lässt sich die aktuelle Situation in der Kita „Sonnenblume“ in Hohenstein-Ernstthal beschreiben. „Uns fehlen 200 Quadratmeter Nutzfläche“, bringt Kita-Leiterin Andrea Oebser die Größenordnung des Problems auf den Punkt. Seit Jahren sind umfassende Änderungen geplant. Zeitweise wurde sogar...