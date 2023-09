Kürbisfest und Kita-Geburtstag laden in Callenberg ein

Am Sonntag sind Kürbisfans mit Feierlaune im Ortsteil Reichenbach richtig. Riesenkürbisse und gute Ideen sind hier gefragt.

Herbstzeit ist Kürbiszeit im Callenberger Ortsteil Reichenbach. Denn hier ist das Kürbisfest mittlerweile eine Tradition im Veranstaltungskalender und findet zum neunten Mal statt. Es wird am Sonntag ab 14 Uhr wieder an und in der Kulturellen Begegnungsstätte an der Straße des Friedens 40 gefeiert. Die Macher aus dem Heimatverein und aus dem...