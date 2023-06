Kuhschnappel: Bushaltestelle nach Unfall komplett zerstört

Das Buswartehäuschen „Süßmosterei“ an der Ernst-Schneller-Straße in Kuhschnappel (Ortsteil von St. Egidien) ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag komplett zerstört worden. Gegen 12.30 Uhr war ein großer VW-Transporter (Fahrer: 72 Jahre) nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben gefahren. Dabei hatte das...