Kuhschnappel/Lobsdorf: Von den Pyramiden über den Ziegenhof zur Weihnachtsinsel

Das Pyramideanschieben ist in Kuhschnappel und Lobsdorf traditionell der Auftakt für ein besonderes Programm mit einigen Fußmärschen.

Gleich zwei Pyramiden werden am ersten Advent um 15.30 Uhr in zwei benachbarten Ortsteilen von St. Egidien angeschoben. Zum einen ist das die Kuhschnappeler Pyramide gegenüber dem ehemaligen Gasthofes, wo der Chor des Heimatvereins auch weihnachtlichen Gesang anstimmt. Zum anderen trifft man sich an der Lobsdorfer Pyramide an der Kreuzung...