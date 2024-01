Kultur- und Sporthalle statt Schloss Bellevue: Neujahrsempfang in Bernsdorf ist eine lokale Tradition mit Charme

Unternehmer, Vereine und Ehrenamtliche gehörten zu den rund 120 Gästen auf dem Neujahrsempfang in Bernsdorf. Hier geht es locker zu. Doch an einer Stelle wurde die Bürgermeisterin sehr ernst. Warum?

Der Reigen der Neujahrsempfänge 2024 neigt sich langsam seinem Ende zu. Bundespräsident Steinmeier hatte den seinigen bereits am 9. Januar im Schloss Bellevue. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat es sich nicht nehmen lassen, am 13. Januar auf jenem des Bistums Görlitz zu sprechen. Am vergangenen Freitag nun hat Bernsdorfs...