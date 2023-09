Langenberg: Hündin Sunny hilft jetzt in der Schule mit

Schulhund Sunny ist eine neue „pädagogische Helferin“ der Grundschule in Langenberg. Sie sorgt ohne viel Mühe dafür, dass es ruhiger im Unterricht wird und soll selbst auch noch lernen.

Die Antwort auf die Frage, ob jemand Angst von Hundedame Sunny hat, fällt in der Klasse 3b der Langenberger Grundschule eindeutig aus: „Nein“, rufen die Kinder, sind aber danach auch schnell wieder leise. Es scheint tatsächlich so, als würde es in dem Klassenzimmer ruhiger zugehen, obwohl gerade gar kein Unterricht, sondern „nur“ ein...