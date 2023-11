Langenchursdorf: Polarlichter am Abendhimmel

Für circa 20 Minuten war am Sonntagabend ein wunderbares Naturschauspiel zu erleben.

Am Sonntagabend gegen 18 Uhr war für circa 20 Minuten in einigen Teilen von Sachsen ein wunderbares Naturschauspiel am Abendhimmel zu bestaunen. Ole Günther (16) hat in Langenchursdorf die Polarlichter in voller Farbenpracht mit seinem Fotoapparat eingefangen. „Nach einen Anruf von meinen Freund Linus ist die ganze Familie aus dem Haus...