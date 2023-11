Langenchursdorf: Polizei sucht nach Unfallflucht Zeugen

Der Unfallverursacher soll 2000 Euro Schaden an einem Metalltor verursacht haben und einfach weggefahren sein.

Nach einem Fall von Unfallflucht sucht die Polizei Zeugen. Dabei habe der Verursacher an der Talstraße in Langenchursdorf, nahe dem Abzweig An der Schäferei, einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro am Metalltor einer Grundstückseinfahrt hinterlassen. Wie am Dienstag weiter mitgeteilt wurde, war ein bislang unbekanntes Fahrzeug am Montag...