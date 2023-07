Lehrermangel in Hohenstein-Ernstthal: Scheidender Schulleiter sieht für die Zukunft schwarz

Als die neu gebaute Sachsenring-Oberschule, die damals der modernste Schulneubau in Sachsen war, vor zehn Jahren in Betrieb ging, war Jens Franke schon ein Jahr Leiter am Schulstandort im Hüttengrund. Viele Feste wurden seitdem gefeiert, genau wie am vergangenen Donnerstag zum Abschluss des Schuljahres und zur Verabschiedung des 63-Jährigen in...