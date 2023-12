Lichtenstein: Am Donnerstag letzter Markttag in diesem Jahr

Erst am 9. Januar dürfen Händler wieder ihre Waren am Mühlgraben anbieten - wenn es das Wetter zulässt.

Der Wochen- und Frischemarkt am Mühlgraben in Lichtenstein findet an diesem Donnerstag zum letzten Mal in diesem Jahr statt. Das hat das zuständige Sachgebiet Sicherheit und Ordnung der Stadtverwaltung Lichtenstein angekündigt. In der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester sowie in der ersten Januarwoche finden demnach keine Wochen- und...