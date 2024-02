Lichtenstein: Feuerwehr-Großeinsatz am Ärztehaus

Sieben Feuerwehr-Fahrzeuge und der Rettungsdienst rückten aus, nach der Alarm-Ursache wurde lange gesucht. Gebrannt hatte zum Glück nichts.

Einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungskräften gab es am Freitagmittag in der Lichtensteiner Innenstadt. Ursache war ein Alarm aus dem neuen Ärztehaus von Exelomed an der Hartensteiner Straße. Alle verfügbaren Kräfte aus Lichtenstein und Heinrichsort eilten dorthin, die Feuerwehr mit sieben und der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen....