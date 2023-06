Lichtenstein: Hakenkreuz mit Edding geschmiert

Die Beamten des Glauchauer Polizeireviers suchen nach unbekannten Tätern, die in den vergangenen Tagen mehrere Stellen im Lichtensteiner Stadtgebiet mit teils verfassungswidrigen Symbolen beschmiert haben. Laut Polizei brachten Unbekannte mehrere Symbole mit schwarzem Edding, darunter ein Hakenkreuz, an einer Litfaßsäule an der Inneren Zwickauer...