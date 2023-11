Lichtenstein: Historische Drehmaschine kündet von fast vergessener Tradition

Eine Firma aus St. Egidien hatte die Maschine dem Museumsverein geschenkt. Hergestellt wurde sie einst in Lichtenstein – in einem Unternehmen, das von den Sowjets demontiert wurde.

Maschine putzen – das war früher oft Lehrlingssache. Am Samstag putzten bis zu sieben gestandene Männer im Schaudepot des Lichtensteiner Museums eine alte Drehmaschine, und mancher fühlte sich an seine Lehrzeit erinnert. „Das war eine fürchterliche Ölsardine voller Späne“, so schilderte Konrad Geithner, Vorsitzender des Freundeskreises...