Lichtenstein: Kein Ende für Penny-Geschichte in Sicht

Der Bau des Marktes sollte 2015 starten – jetzt wird er erneut verschoben. Etliche Lichtensteiner dürfte das freuen.

Das Projekt ist von jeher unbeliebt: Von Anfang gab es in Lichtenstein großen Widerstand gegen den Bau eines Pennymarktes an der Äußeren Zwickauer Straße. Dessen Bau sollte ursprünglich bereits im Jahre 2015 starten. Doch Klagen von Anwohnern verzögerten dies um viele Jahre. Im Herbst 2022 rückten dann doch die Bagger an, die ehemalige...