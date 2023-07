Lichtenstein: Open-Air-Premiere im Altstadtquartier

Im Innenhof des Lichtensteiner Altstadtquartiers gegenüber dem Altmarkt findet am Freitagabend zum ersten Mal ein Open-Air-Konzert statt. Dabei tritt unter der Überschrift „Break the silence“ die Coverband „Enjoyment“ auf. Es ist die erste große Veranstaltung im Quartier, das in den letzten Jahren aufwendig saniert worden ist...