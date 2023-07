Lichtenstein: Voice-of-Art-Festival wirft Schatten voraus

Die Musik, die am Freitag und Samstag, 11. und 12. August, beim 26. Voice-of-Art-Festival in Lichtenstein erklingt, ist alles andere als Mainstream: Es sind die Fans der harten Klänge, die dann im Jugendzentrum Riot an der Waldenburger Straße auf ihre Kosten kommen. Insgesamt 13 Bands treten auf. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn...