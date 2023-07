Lichtenstein: Warum Bilderausstellung im Kulturpalais nur ein Intermezzo sein darf

Kulturpalais-Chefin Nicole Schubert zeigte sich am Donnerstagabend zufrieden und sogar ein bisschen überrascht über den Zuspruch: Drei Dutzend Gäste waren zur Vernissage der Ausstellung „Sommer-Intermezzo“ in den Neubau des ehemaligen Daetz-Centrums in Lichtenstein gekommen. Dabei konnten nicht einmal alle Künstlerinnen dabei sein: Mit...