Lichtenstein: Ziegelklopfen am alten Uni für neues Kunstwerk

Vor einem Jahr ging der einstige Unionhof in Lichtenstein, besser bekannt als Uni, in Flammen auf. Nach dem Abbruch der Brache ist nur noch ein Ziegelhaufen geblieben. Dieser soll nun zu einem Kunstprojekt beitragen: In sozialen Netzwerken kursiert ein vom Rathaus initiierter Aufruf „Ein Stück Uni retten“. Dazu sollen sich Interessierte am...