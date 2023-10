Lichtensteiner Demo-Krawalle: Schwerbehinderter scheitert mit Berufung

Das Zwickauer Landgericht hat das Urteil aus Hohenstein-Ernstthal gegen einen Demo-Teilnehmer weitgehend bestätigt. Der Richter glaubte den Angaben über Polizeigewalt nicht.

Er habe an jenem 3. Januar 2022 „Todesangst“ gehabt, so schildert der heute 37-jährige Angeklagte seine damaligen Gefühle am Mittwoch vor dem Zwickauer Landgericht: „Und ich weiß bis heute nicht, wie ich meinen Kindern beibringen soll, was damals geschehen ist. Und wie ich Polizisten entgegentreten soll.“ Als „Mann mit der blauen...