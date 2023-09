Lichtensteins neue Streetworker haben Drogenszene im Blick

Zwei junge Männer kümmern sich ab sofort um die Jugendlichen in Lichtenstein. Sie wissen bereits, dass Crystal und Co. auch in der kleinen Stadt eine Rolle spielen.

Von seinem neuen Arbeitsort zeigt sich Richard Tautenhahn (32) beeindruckt. Lichtenstein sei „sehr mittelalterlich, trotzdem modern und sauber“, findet der gebürtige Leipziger. „Und die Stadt ist schön kompakt.“ Tautenhahn und sein Kollege Phillip Mothes (22) sind seit September als neue Streetworker der Diakonie Westsachsen für... Von seinem neuen Arbeitsort zeigt sich Richard Tautenhahn (32) beeindruckt. Lichtenstein sei „sehr mittelalterlich, trotzdem modern und sauber“, findet der gebürtige Leipziger. „Und die Stadt ist schön kompakt.“ Tautenhahn und sein Kollege Phillip Mothes (22) sind seit September als neue Streetworker der Diakonie Westsachsen für...