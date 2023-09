Mobilfunk-Spezialist lädt zum Tag der offenen Tür

Als eines der größten Unternehmen der Region wächst Mugler weiter und will sich am Sonnabend der Öffentlichkeit präsentieren.

Die Firma Mugler, die das größte Unternehmen in Oberlungwitz und einer der größten Arbeitgeber der Region ist, veranstaltet am Sonnabend einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 14 Uhr sind Besucher auf dem weitläufigen Gelände an der Hofer Straße 2 - 4 willkommen und können sich dort ein vielseitiges Bild vom Leistungsspektrum und...