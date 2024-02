Nach Brand im Lichtensteiner Uni: Muss die Versicherung zahlen?

Beim aktuellen Prozess am Landgericht Zwickau geht es ums Prinzip. Beim ersten Termin ließ der Richter zumindest eine klare Tendenz erkennen.

Hat man ein Gebäude versichert, wenn man es gemeinsam mit der Versicherung in Augenschein nimmt, einvernehmlich bewertet und dann regelmäßig entsprechende Beiträge zahlt? Nach Ansicht der Ostdeutschen Kommunalversicherung (OKV) nicht unbedingt: Nachdem im Juli 2022 der frühere Unionhof („Uni“) in Lichtenstein in Flammen aufgegangen ist,...