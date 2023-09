Nach Raub in Chemnitz: Rätsel um Route des 28-jährigen Beschuldigten beschäftigt Polizei

Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen haben begonnen. Eine Frage soll dabei beantwortet werden: Warum war der mutmaßliche Räuber auf der A 4 wieder in Richtung des Tatortes unterwegs?

Nach dem Raub eines Kia in Chemnitz und einem Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal versucht die Polizei auch Licht ins Dunkel zur Fahrtroute eines 28-jährigen Mannes aus Libyen zu bringen. Gegen den Beschuldigten hat das Amtsgericht einen Haftbefehl erlassen. Interessant: Warum war der Mann am Freitag nach dem Raub in Chemnitz auf der A 4...