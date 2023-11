Neue Rettungswache in Gersdorf kann besichtigt werden

Seit dem Sommer 2021 wird an der neuen Rettungswache in Gersdorf an der B 173 gebaut. Am Sonnabend gibt es einen Tag der offenen Tür.

Nicht nur närrisches Treiben wird es am Sonnabend geben, sondern auch eine informative Veranstaltung in der neuen Rettungswache in Gersdorf. Der Neubau an der Bundesstraße 173 kann in der Zeit von 11 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür in Augenschein genommen werden. Die Bauarbeiten für die Rettungswache hatten im Sommer 2021 begonnen. Sie... Nicht nur närrisches Treiben wird es am Sonnabend geben, sondern auch eine informative Veranstaltung in der neuen Rettungswache in Gersdorf. Der Neubau an der Bundesstraße 173 kann in der Zeit von 11 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür in Augenschein genommen werden. Die Bauarbeiten für die Rettungswache hatten im Sommer 2021 begonnen. Sie...